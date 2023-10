Gelandang Sangar Manchester United Berlomba Melawan Waktu Jelang Derby Versus Manchester City

Liputan6.com, Jakarta - Manchester United menghadapi Manchester City pada lanjutan Liga Inggris 2023/2024 di Old Trafford, Minggu (29/10/2023). Laga ini menjadi derby ke-191 sepanjang sejarah.

Ada harapan bagi dua nama lain. Casemiro sudah bebas dari hukuman disiplin di Eropa. Namun, partisipasinya tetap diragukan setelah terkena masalah saat membela Brasil pada kalender internasional. Situasi bek kanan Aaron Wan-Bissaka lebih baik lagi. Dia sudah meninggalkan ruang perawatan, meski statusnya masih tetap dalam tanda tanya.

Salah satunya menyangkut produktivitas. Kinerja para penyerang Setan Merah sedang disorot karena lima gol yang dicetak dalam periode positif itu disumbang para bek dan gelandang.

