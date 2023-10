Gegara Lim Ju Hwan, Lee Kwang Soo Sambat Gak Dapat Jatah Layar di 'Running Man'

TV WowKeren - Lim Ju Hwan dan Jung Soo Kyo menjadi bintang tamu program"GBRB: Reap What You Sow" yang disiarkan Jumat (27/10). Kedua aktor itu diundang ke program Kim Woo Bin cs menggantikan sementara D.O. EXO yang terlambat datang karena jadwal lain.

"Suatu ketika saat Ju Hwan muncul di 'Running Man', kami harus mencari mafia dan menangkap penjahatnya. Kami gak bisa membiarkan tim lain mendengar apa yang kami bicarakan. Kami berbicara sambil buang air kecil di kamar mandi," ucap Kwang Soo.

BACA JUGA... Source: Naver Kwang Soo kemudian mempertanyakan perilaku Ju Hwan di pemutaran film"The Moon" yang dibintangi D.O.."Mengapa kamu pergi begitu saja tanpa mengatakan apa pun di pesta setelah pemutaran film 'The Moon' milik Kyung Soo?" tanya Kwang Soo. headtopics.com

"Secara pribadi, orang yang paling yang paling tidak kuharapkan datang ke pemutaran filmku adalah Ju Hwan. Orang nomor 1 yang paling kuharap datang adalah Kim Ki Bang," ucap Kwang Soo. Woo Bin ikut-ikutan berkata,"Kalau begitu jangan datang ke pemutaran 'Alienoid 2'."

WowKeren - Lim Ju Hwan dan Jung Soo Kyo menjadi bintang tamu program"GBRB: Reap What You Sow" yang disiarkan Jumat (27/10). Kedua aktor itu diundang ke program Kim Woo Bin cs menggantikan sementara D.O. EXO yang terlambat datang karena jadwal lain. headtopics.com

"Suatu ketika saat Ju Hwan muncul di 'Running Man', kami harus mencari mafia dan menangkap penjahatnya. Kami gak bisa membiarkan tim lain mendengar apa yang kami bicarakan. Kami berbicara sambil buang air kecil di kamar mandi," ucap Kwang Soo.

BACA JUGA... Source: Naver Kwang Soo kemudian mempertanyakan perilaku Ju Hwan di pemutaran film"The Moon" yang dibintangi D.O.."Mengapa kamu pergi begitu saja tanpa mengatakan apa pun di pesta setelah pemutaran film 'The Moon' milik Kyung Soo?" tanya Kwang Soo. headtopics.com

Jo In Sung Ancam Hukum Lee Kwang Soo Gegara Sambat Gak Nyaman di 'Unexpected Business 2'Dalam jumpa pers 'GBRB: Reap What You Sow', Lee Kwang Soo mengakui merasa 'tercekik' bekerja dengan Jo In Sung dan Cha Tae Hyun di 'Unexpected Business 2'. Baca lebih lajut ⮕

Wonbin & Anton RIIZE Respons Dibilang Mirip D.O. EXO & Lee Kwang SooWonbin dan Anton RIIZE tak disangka akan membahas mengenai post menghebohkan di komunitas online kalau D.O. EXO dan Lee Kwang Soo yang dikatakan mirip mereka. Baca lebih lajut ⮕

Sinopsis Drama Trigger, Serial Action Kim Nam Gil dan Kim Young Kwang yang Segera tayangKim Nam Gil jadi bintang utama di drama Trigger. Baca lebih lajut ⮕

Dituduh Bullying, Park Hye Soo Sempat Nangis-Nangis ke Sutradara 'The Dream Songs'Hal ini diungkapkan oleh sutradara Cho Hyun Chul dalam wawancara sebelum perilisan 'The Dream Songs'. Ia juga mengungkapkan alasannya tetap percaya pada Park Hye Soo di tengah rumor bullying tersebut. Baca lebih lajut ⮕

Potret Blur Kim Soo Hyun Syuting 'Queen of Tears' Tuai PerhatianDalam 'Queen of Tears', Kim Soo Hyun berperan sebagai Baek Hyun Woo, pria yang menjadi kebanggaan desa Yongduri. Pria tampan itu menikah dengan Hong Hae In (Kim Ji Won). Baca lebih lajut ⮕

Kim Nam Gil dan Kim Young Kwang Bakal Beradu Akting dalam Trigger, Angkat Dunia Perdagangan Senjata KoreaNetflix akan rilis film baru berjudul 'Trigger' dengan gandeng aktor ternama Kim Nam Gil dan Kim Young Kwang di dalamnya. Film ini akan mengambil insiden tembakan yang terjadi di Republik Korea. Baca lebih lajut ⮕