Gaun Ikonis Putri Diana Dijual ke Kolektor Pribadi di Amerika Serikat

Beberapa gaun paling ikonis Putri Diana akan dibawa ke Amerika Serikat (AS). Lima gaun malam rancangan Jacques Azaguri dan dikenakan Diana selama tahun-tahun terakhir hidupnya telah dijual ke kolektor pribadi di Los Angeles dengan harga yang tidak diungkap ke publik. "Seluruh koleksi (gaunnya) sangat berarti bagi saya, dan satu-satunya alasan saya menjualnya adalah karena sejak lima minggu lalu, saya sudah pensiun," kata Jacques Azagury mengutip People, Kamis (16/11/2023).

Sang desainer mengatakan, ia ingin orang-orang tetap menikmati gaun ikonis ini dan menjaga seluruh koleksi tetap utuh. Gaun-gaun tersebut adalah"kembaran" dari gaun asli yang dikenakan Putri Diana selama tahun-tahun terakhirnya. Ini termasuk gaun halterneck hitam yang ia kenakan ke pesta amal di malam wawancara kontroversialnya dengan Panorama yang disiarkan pada 1995."Ia selalu sangat tertarik dengan fesyen," sebut Azagur

