Gal Gadot Kecam Gencatan Senjata Israel, Netizen Gempar

Aktris Hollywood pemeran 'Wonder Woman' mendapat kritikan pedas dari netizen di seluruh dunia. Hal tersebut menyusul komentar pedasnya yang mengkritik rekomendasi PBB untuk perang di Timur Tengah antara Israel dan kelompok Hamas.

PBB meminta kedua pihak melakukan gencatan senjata kemanusiaan. Pasalnya, sudah lebih dari 8.000 warga Palestina di Gaza yang tewas akibat dibombardir terus-menerus oleh Israel. Gal Gadot terang-terangan mengkritik usulan tersebut. Ia bahkan mempertanyakan kemanusiaan bagi pihak-pihak yang sepakat dengan gencatan senjata.

"Kenapa kita perlu meyakinkan masyarakat bahwa hal itu tidak baik? Orang lain meminta gencatan senjata, saya mendukung perdamaian. Para sandera masih di sana. Tidak ada sepatah kata pun tentang para sandera," kata dia dalam sebuah wawancara yang viral di internet. headtopics.com

Gal Gadot selama ini dikenal vokal membela Israel. Di akun Instagram personalnya, Gal Gadot menuliskan di bionya"STAND WITH ISRAEL", disertai link untuk donasi ke negara tersebut.Sebagai informasi, Gal Gadot pernah bergabung sebagai Pasukan Pertahanan Israel (IDF) selama dua tahun, saat ia berusia 20 tahun. Ia menjabat sebagai instruktur combat.

Kritik Gal Gadot soal gencatan senjata Israel menuai kritik pedas dari netizen. Namanya langsung masuk trending topic di X (dulunya Twitter). Pantauan CNBC Indonesia, hingga kini ada 50.900-an cuitan yang membahas topik 'Gal Gadot'. Selain itu, ada beberapa topik yang ikut populer, seperti '#CeaseFireInGaza', 'Zionis', dan '#FreePalestine'. headtopics.com

Tak sedikit netizen yang menyuarakan untuk memboikot film 'Snow White' karya sutradara Greta Gerwig. Salah satu pemerannya adalah Gal Gadot."BOIKOT FILM INI! Gal Gadot adalah zionis dan anggota IDFF yang telah melakukan teror dan kejahatan melawan kemanusiaan di Palestina selama lebih dari 75 tahun,"Figur publik lain yang mendukung dan me-like postingan Gal Gadot yang menyuarakan dukungan ke Israel juga kena semprot netizen.

