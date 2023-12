Gadis Rohingya Diperkosa Setiap Malam oleh Suami di Malaysia

Di sebuah kamar tidur di Malaysia yang telah berubah menjadi penjara, seorang gadis berusia 14 tahun menyeka air matanya sambil duduk bersila di lantai beton. Di sini lah, katanya, suaminya yang berusia 35 tahun memperkosanya hampir setiap malam. Tahun lalu, gadis Rohingya tersebut sengaja mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan keluarganya.

Ia memulai perjalanan mengerikan dari kampung halamannya di Myanmar ke negara yang belum pernah dilihatnya, hanya untuk menikahi pria yang belum pernah ia temui. Pernikahan itu bukan pilihannya. Tidak ada satu pun yang menjadi pilihannya, baik keputusan untuk meninggalkan segala yang diketahuinya, maupun pernikahan dengan orang asing yang diatur tanpa kesiapan. Namun keluarganya, katanya, berada dalam bencana kemiskinan, kelaparan dan dihantui ketakutan terhadap militer Myanmar. Dalam keputusasaan, seorang tetangga menemukan seorang pria di Malaysia yang bersedia membayar 18





