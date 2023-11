G-Dragon Mulai Bertindak, YouTuber Yang Bahas Kasus Narkoba Merasa Terancam

Adapun isi e-mail kuasa hukum G-Dragon pada YouTuber A menegaskan pada poin pertama bahwa penyanyi itu tidak menggunakan narkoba. Selanjutnya pada poin kedua G-Dragon disebutkan telah menyerahkan pernyataan kehadiran sukarela pada polisi. Pada poin terakhir, kuasa hukum menekankan G-Dragon sudah membulatkan niat untuk bekerja sama secara aktif selama penyelidikan.

"Saat aku melihat 'Kami akan merespons secara agresif sampai akhir jika ada pemberitaan spekulatif yang tidak berdasar' aku merasa sangat terluka. Apakah ini sebuah ancaman?" ujar A. YouTuber itu lantas menambahkan,"Artis K-pop mendapat perhatian publik, dan G-Dragon mengatakan dia tidak menggunakan narkoba, namun polisi mengumumkan bahwa mereka memiliki bukti yang jelas. Salah satunya berbohong. Ini adalah masalah yang perlu dipertimbangkan oleh masyarakat."

Pada Kamis (2/11), outlet media XsportsNews mengabarkan bahwa YouTuber A tidak senang mendapat e-mail dari G-Dragon. A sendiri telah menyedot perhatian publik karena video yang berfokus pada perkembangan tuduhan narkoba yang menjerat G-Dragon.

Usai membaca surat dari kuasa hukum G-Dragon, A mengatakan,"Aku sebenarnya tidak tahu siapa pengacaranya. Aku tidak tertarik apakah sejumlah besar telah dibayarkan atau tidak. Aku pergi tidur dan ketika bangun, ada e-mail lain."

