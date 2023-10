Fungsi humas Pertamina di kala gaduh kelangkaan elpiji subsidi

Banyuwangi (ANTARA) - Peran hubungan masyarakat atau humas (public relation) di PT Pertamina (Persero) Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) sangat krusial dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.(LPG) tabung 3 kilogram subsidi, termasuk juga dalam menginformasikan pasokan produk bahan bakar minyak (BBM) di wilayah kerjanya., Pertamina Patra Niaga punya tugas mendistribusikan produk migas di hilir, seperti BBM, LPG, dan produk turunan lainnya.

Seperti kelangkaan elpiji tabung 3 kilogram subsidi yang terjadi pada bulan Juli lalu di Banyuwangi, Jawa Timur. Berbagai platform media sosial ramai mengunggah informasi terkait dengan kelangkaan elpijiDi sinilah peran penting humas menyampaikan kepada publik penyebab kelangkaan elpiji tabung 3 kilogram. Sehingga, kegaduhan informasi kelangkaan elpiji tidak semakin meluas, karena jika dibiarkan, situasi itu akan merusak citra perusahaan milik negara tersebut.

Pertamina menambah pasokan elpiji tabung 3 kilogram menjadi 68.640 tabung, atau 32 persen dari jumlah kuota 52.000 tabung per hari, didistribusikan ke 1.700 pangkalan elpiji se-Banyuwangi.per hari atau setara 52 ribu tabung elpiji 3 kilogram. Kuota tahun ini (2023) sama dengan tahun sebelumnya (2022).tidak ada perubahan dari bulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya. Namun, terjadi peningkatan konsumsi di masyarakat, termasuk pula menjamurnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah. headtopics.com

Karena, tahun ini pemerintah sedang melakukan sosialisasi dan pendataan subsidi tepat elpiji, sesuai Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 tertanggal 27 Februari 2023. "Pangkalan juga diharuskan melayani konsumen individu. Perlu diketahui juga bahwa pangkalan resmi ditandai dengan papan nama pangkalan elpiji 3 kilogram dan disertakanPertamina Patra Niaga Wilayah Jatimbalinus Taufiq Kurniawan.

Yudi mengaku bahwa setiap satu minggu sekali mendapat pasokan elpiji tabung 3 kilogram sebanyak 35 tabung untuk kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi pangkalan.

