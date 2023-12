Four Points by Sheraton Surabaya Hadirkan Penawaran Menarik untuk Merayakan Natal dan Tahun Baru

Mengusung tema Home for Holidays, Four Points by Sheraton Surabaya menghadirkan serangkaian penawaran menarik untuk menciptakan momen kebersamaan tak terlupakan. Hotel bintang 4 bergaya kontemporer di pusat Kota Surabaya, mengajak para tamu untuk merayakan musim libur Natal 2023 dan pesta malam Tahun Baru 2024.

Birgitta Mone, Director of Marketing Communications – Complex Sheraton Surabaya Hotel & Towers and Four Points by Sheraton Surabaya mengatakan, pihaknya akan merangkai momen istimewa ini dengan membawa para tamu merasa seperti di rumah sendiri. "Dengan berbagai pilihan bingkisan, promo makan malam, hidangan khas Natal, paket staycation, dan pesta pergantian tahun yang meriah, kami mengundang para tamu untuk merayakan kehangatan Natal dan menyambut tahun baru 2024 dengan menciptakan kenangan abadi dan berkesan di Four Points by Sheraton Surabaya," ujar dia dalam siaran pers yang Suara.com terim





suaradotcom » / 🏆 28. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Nasib GBT Usai Piala Dunia, Bisa untuk WisataPria nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Surabaya tersebut menjelaskan bahwa perekonomian di Surabaya terbantu .

Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

Cuma Bantu Teman, Raffi Ahmad Gak Tahu Bakal Dibayar Jadi MC Nikahan Crazy Rich SurabayaPembawa acara alias MC yang didapuk untuk memandu pesta mewah itu adalah Melaney Ricardo dan Raffi Ahmad. Usai acara Melaney pun membagikan cerita di balik pesta tersebut

Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

Bekal Surabaya Mengawal Laga MondialSurabaya telah menyelenggarakan Piala Dunia U-17 Indonesia pada 10-21 November 2023 dengan harapan berkesempatan kembali menjadi tuan rumah turnamen global sepak bola atau cabang olahraga lain. Olahraga AdadiKompas

Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

COP28, Whoosh, dan rencana membangun kereta cepat Jakarta-SurabayaRekomendasi terpenting Konferensi Perubahan Iklim Ke-28 (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 30 November-12 Desember 2023, adalah usaha menghentikan ...

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Warren Buffett Donates USD 870 Million to Four FoundationsWarren Buffett donates around USD 870 million or around Rp 13.54 trillion to four family-managed foundations ahead of Thanksgiving holiday.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Indonesian Garuda Mine Rescue Team Wins Four Trophies at Mining Emergency Rescue CompetitionIndonesia Garuda Mine Rescue Team represented by the Emergency Response Team (ERT) of PT Putra Perkasa Abadi (PPA) successfully won four trophies at The 13th Mining Emergency Rescue Competition (MERC) 2023 on November 24-26, 2023 in Langley Park, Perth, Australia.

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »