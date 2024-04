Four Fishermen Involved in Fish Bombing Arrested in South Sulawesi

Direktorat Polairud Polda South Sulawesi successfully arrested four fishermen involved in fish bombing. The four fishermen were captured in several areas in South Sulawesi. South Sulawesi Police Chief, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, confirmed that the four fishermen have been designated as suspects. They are Wahyudin (31), Caddi (51), Supriadi (38), and Elysfikal (33). 'The disclosure was made from January to March 2024.

The arrests were made in Makassar, Pangkep, and Bone,' said Andi Rian during a press conference on Wednesday (3/4/2024) afternoon. The disclosure started from public information regarding the rampant use of fish bombing in the waters of South Sulawesi. The police did not stay silent and immediately conducted an investigation. 'Their actions are believed to have been going on for a long time and repeatedly,' he explained

