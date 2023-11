Forum organisasi kemanusiaan RI upayakan bantuan bisa masuk ke Gaza

"Kami berupaya semaksimal mungkin agar bantuan untuk masyarakat di Gaza bisa segera masuk dan terdistribusi," ujar Ketua IHA M Ali Yusuf di Gedung Muhammadiyah, Jakarta, Kamis. Pada saat yang sama, kata dia, IHA juga turut berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia ke Gaza.

"Terbatasnya akses kebutuhan dasar menjadi pelanggaran luar biasa yang Pemerintah Israel lakukan terhadap warga di Gaza, Palestina. Ini telah mencederai Hukum Humaniter Internasional," ucapnya. "Kami berkomitmen bahwa program kemanusiaan untuk Palestina akan berlangsung hingga 6-12 bulan ke depan melihat situasi, kebutuhan, dan fase pemulihan," katanya.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: ANTARANEWS »

:

TVONENEWS: RS Indonesia di Gaza Segera Padam, Menlu Retno Upaya Pasokan Bahan Bakar Tembus ke Jalur GazaBerita RS Indonesia di Gaza Segera Padam, Menlu Retno Upaya Pasokan Bahan Bakar Tembus ke Jalur Gaza terbaru hari ini 2023-11-02 10:10:39 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut »

SUARADOTCOM: Sempat Hilang Kontak, Begini Nasib Terkini WNI Terjebak di GazaSejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang belum bisa dievakuasi dari Gaza, dikabarkan dalam kondisi baik.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut »

CNNIDDAİLY: VIDEO: Kehidupan Jurnalis CNN di Pengungsian GazaJurnalis CNN di Gaza, Ibrahim Dahman dan keluarganya telah mengungsi dari Gaza Utara, ke Khan Younis.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut »

KOMPASTV: Pemerintah RI Upayakan Bahan Bakar Masuk Gaza, RS Indonesia Punya Stok untuk 48 JamMenteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa mengupayakan agar bahan bakar dibolehkan masuk Jalur Gaza.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut »

VIVACOİD: Indonesia, Lithuania Discuss Worsening Situation in GazaMinister Retno Marsudi invited Lithuania to join call for an immediate end to civilian attacks and provision of sustainable, safe, and humanitarian assistance for Gaza.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Kemlu RI Bantah Ada Relawan Indonesia Tewas di Gaza, 10 WNI dalam Kondisi SelamatKorban tersebut merupakan relawan lokal di Gaza bagi salah satu lembaga kemanusiaan di Indonesia, namun bukan merupakan seorang WNI.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »