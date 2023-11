FOPO: Ketakutan Akan Pendapat Orang Lain

KITA sudah cukup lama mengenal istilah FOMO yang merupakan akronim dari fear of missing out alias ketakutan atau kecemasan akan ketinggalan tren atau momen tertentu. Tren itu bisa beragam, mulai dari fesyen, hobi, acara tertentu seperti konser atau aksi publik, dan lainnya. Setelah FOMO, kini muncul istilah FOPO yang juga terkait ketakutan atau kecemasan. Merupakan akronim dari fear of people’s opinion, FOPO merupakan ketakutan atau kecemasan akan pendapat orang lain.

Belakangan ini, salah satu contoh FOPO yang banyak ditemui adalah ketakutan tentang pendapat orang lain ketika kita memilih suatu sikap terkait serangan Israel atas Palestina. Ketakutan ini bisa menyebabkan seseorang tidak berani menyuarakan sikapnya. "Pendapat beberapa orang memang penting, dan bisa berdampak signifikan terhadap jalan hidup seseorang," kata Michael Gervais, psikolog yang ahli dalam hubungan antara pikiran dan kinerja manusia, seperti dikutip dari situs CNB





