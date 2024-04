Foopak Greaseproof Collaborates with PT Kemenangan Andalan Kemasan to Empower Mothers in Producing Environmentally Friendly Paper Bags

Foopak Greaseproof, a flagship product from APP Group, collaborates with its strategic partner, PT Kemenangan Andalan Kemasan, to empower thousands of mothers to produce environmentally friendly paper bags. This initiative not only offers an alternative to single-use plastic that is eco-friendly, but also opens up economic opportunities for women in various communities. Head Specialty Paper APP Group Lusiana Gomulia emphasizes the importance of women's role in every aspect of life.

She adds that women have a significant role in every aspect, whether it's in the family, the environment, or the community. According to her, in the digital era like today, there are many things that are easy to learn. There are also many opportunities that can be sought, as done by APP's fostered SMEs

