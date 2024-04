Flooding Affects 18 Neighborhoods in Jakarta

The flood occurred after the rain stopped, Wednesday (3/4/2024) afternoon, which caused the Pesanggrahan River and Ciliwung River to overflow.Please note that this article was automatically translated using Microsoft Azure AI, Open AI, and Google Translation AI. We cannot ensure that the entire content is translated accurately. If you spot any errors or inconsistencies, contact us atIllustration.

Residents carry luggage while crossing flood waters in Kampung Melayu Village, Jatinegara District, East Jakarta, Friday (15/3/2024). JAKARTA, KOMPAS - Flooding is still affecting 18 neighborhoods in Jakarta with a height between 30 centimeters to 1.2 meters. The flooding, caused by heavy rainfall which triggered the overflowing of Kali Pesanggrahan and Kali Ciliwung, has forced 10 residents in Kampung Melayu, East Jakarta, to evacuate. Heavy rain on Wednesday (3/4/2024) afternoon caused flooding in several residential areas and road

