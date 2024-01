Fitri Salhuteru Buka Klinik Kecantikan Kedua di Jakarta Pusat

Indra Kurniawan - Sosialita dan pengusaha Fitri Salhuteru melebarkan sayap bisnisnya. Rabu (17/1), Fitri bersama 2 rekannya Shin Jeong Cheol dan Natasya Synn secara resmi membuka klinik kecantikan keduanya, Fit-s di Senayan Park Jakarta Pusat. Fitri menjelaskan pembukaan Fit-s terinspirasi dari kebutuhan dia akan kecantikan, kesehatan kulit, dan lainnya. Apalagi jelang usia kepala lima, dia mengaku harus lebih menyadari betapa pentingnya hal itu semua.

"Kenapa aku bikin klinik sendiri? Karena aku tahu produk apa yang aku gunakan, mesin-mesin apa yang aku butuhkan, dan dokter-dokter yang benar-benar berpengalaman," ungkap Fitri kepadaIni bukan klinik kecantikan pertama Fitri. Dia mengaku sudah merintis bisnis kecantikan sejak 2018. Klinik pertamanya dibuka di kawasan Tangerang, Banten. Karena dikomplain kejauhan oleh teman-temannya, akhirnya dia buka di tengah kot





TabloidBintang » / 🏆 17. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat Menghadirkan Konsep Baru Berbelanja BajuPasar Tanah Abang di Jakarta Pusat menghadirkan konsep baru berbelanja baju bernama Little Bangkok di Jembatan Metro Lantai 1. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan minat pembeli dan menghidupkan kembali pasar grosir tekstil.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Prakiraan Cuaca di Jabodetabek: Berawan di Pagi Hari, Hujan Ringan di Siang dan Malam HariSeluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada pagi hari ini, Rabu (10/1/2024), langitnya diprakirakan berawan. Pada siang hari nanti, cuaca hujan dengan intensitas ringan diprakirakan guyur Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, sisanya berawan. Sedangkan di malam harinya, hampir seluruh cuaca Jakarta diprediksi bakal turun hujan berintensitas ringan, kecuali Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berawan. Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian wilayah Jaksel dan Jaktim pada sore dan malam hari

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Disinggung Cak Imin, Ini Daftar dan Penampakan Proyek Pemerintah Pusat di SoloMaraknya proyek pemerintah pusat yang masuk ke Solo menjadi sorotan dalam debat kedua calon wakil presiden (cawapres).

Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »

Seleksi Petugas Haji Tingkat Pusat Dibuka Mulai 11 Januari 2024, Ini SyaratnyaKemenag kembali membuka seleksi petugas haji 2024 untuk tingkat pusat. Pendaftaran seleksi PPIH Arab Saudi ini dibuka mulai tanggal 11 hingga 19 Januari 2024.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

AS, Pusat Keuangan Dunia dengan Wall StreetAmerika Serikat (AS) menjadi negara yang menguasai perekonomian dunia dan terkenal sebagai pusat keuangan dunia dengan Wall Street sebagai simbol kapitalisme modern. AS memanfaatkan era deregulasi finansial pada 1970-1980an untuk mengintegrasikan pasar keuangan global.

Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »

Sebanyak 329 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta via GT Cikampek UtamaBerita Sebanyak 329 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta via GT Cikampek Utama terbaru hari ini 2023-12-25 21:16:24 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »