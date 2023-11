Firli Bilang Tak Kenal Alex Tirta, MAKI Temukan Bukti Foto Keduanya Pernah Kondangan Bareng

Boyamin menjelaskan Firli bertemu Alex sebelum menjabat sebagai Ketua KPK. Total, ada delapan orang dalam foto yang menampilkan kedua orang itu.Pertemuan itu diyakini telah mematahkan klaim tidak mengenal dari pengacara Firli. Sebab, kata Boyamin, keduanya bertemu dalam acara syukuran kenaikan jabatan yang biasanya hanya didatangi orang dekat.

Pengacara Firli membantah kliennya mengenal Alex. Pernyataan itu dicetuskan usai Polda Metro Jaya membeberkan harga sewa rumah sebesar Rp650 juta per tahun di Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan.Safe House Firli Bahuri Sebelumnya, Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyebut rumah di Kertanegara itu disewa Alex Tirta.

Alex menyebut uang tersebut diserahkan langsung kepada pemilik rumah. Sebab, penyewa rumah tersebut masih atas nama Alex. Alex menjelaskan kronologi penyewaan rumah tersebut hingga berpindah ke Firli. Rumah mewah tersebut disewa Alex untuk kepentingan bisnis pada 2020.

