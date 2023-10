Film Tuhan Izinkan Aku Berdosa Tayang di Jakarta Film Week, Hanung Jelaskan soal Pemilihan Judul

itu merupakan adaptasi dari novel karya Muhidin M Dahlan dengan judul 'Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur!' yang dirilis pada tahun 2003."Waktu itu sempet Judulnya Surat Izinkan, itu buat surat izin ke Kapolsek untuk lokasi cuman itu aja. Emang judul ini sulit yaa," jelas"Dan kenapa akhirnya kami memilih judul ini, kita mengadaptasi novel bukan memfilmkan novel," terang Hanung.Hanung merasa tidak adil jika dirinya menggunakan judul yang sama persis dengan novelnya.

"Karena hanya adaptasi, saya merasa gak adil menggunakan judul yang plek-plekan. Ini kan novelnya best seller dan diapresiasi, tapi"Kalau judulnya sama plaek banget saya merasa gak adil aja," sambungnya.tersebut memberikan apreasi pada keberanian Hanung mengangkat isu yang cukup sensitif.yang bisa membuat kontroversi untuk kemudian diceritakan ke keluarga di rumah," beber Raam Punjabi.

Sekedar informasi film 'Tuhan Izinkan Aku Berdosa' menceritakan tentang kisah Nadya Kirani, seorang anggota Rohis atau kelompok kajian Al-Qur’an di kampusnya.Ia percaya bahwa sistem demokrasi berperan besar dalam kehancuran dunia, termasuk di Indonesia. headtopics.com

Bersama organisasi Islam Dardariyah, Nadya berjuang untuk berdakwah mengenai sistem Khilafah yang dianggap ideal dan sesuai dengan syariat Islam.

