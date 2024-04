Film The Iron Claw dengan Zac Efron Tiba di Indonesia

Akhir tahun lalu, film The Iron Claw yang dibintangi Zac Efron dirilis di bioskop AS dan menembus tangga box office. Karya sineas Sean Durkin ini panen pujian para pencinta sinema dan kritikus. The Iron Claw diangkat dari kisah nyata pegulat Kevin Von Erich. Para kritikus menyebut film ini menyuguhkan akting terbaik Zac Efron setelah berkarier di seni peran sejak 2002. Tak sedikit yang menyakini The Iron Claw film terbaik A24. Kini, film ini tiba di Indonesia.

Tidak tayang di bioskop, Anda dapat mengaksesnya secara legal lewat platform streaming KlikFilm. Laporan khas Showbiz Liputan6.com kali ini menghimpun 6 fakta film The Iron Claw yang mempertemukan Zac Efron dan Jeremy Allen White. Saatnya Anda menjadi saksi kebesaran akting Zac Efron

