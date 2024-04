Film Prekuel 'The Omen' Tayang di Bioskop Mulai 3 April 2024

Psikologis dari 20th Century Studios siap menghadirkan keseruan sekaligus kengerian bagi para penonton. Film garapan sutradara Arkasha Stevenson tersebut mulai tayang di bioskop sejak 3 April 2024. Merupakan prekuel dari salah satu kisah horor ikonik, 'The Omen'.

Film berlatar di tahun 1971 yang menceritakan kisah di balik kelahiran Damien, anak titisan iblis yang menjadi tokoh utama dalam dimulai dengan Margaret (diperankan Nell Tiger Free), calon biarawati muda yang dikirim dari Amerika ke Roma untuk bekerja di sebuah panti asuhan sebelum resmi menjadi biarawati. Sebagai yatim piatu, Margaret merasa dekat dengan gadis tertua di panti asuhan tersebut bernama Carlita. Dia seperti Margaret mengalami masalah sejak usia muda. Ada sesuatu yang aneh pada Carlita dan tidak ada yang tahu mengapa. Margaret merasakannya dan merasa ada hubungan antara keduanya

