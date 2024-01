Film Oppenheimer Raih Penghargaan di Golden Globe Awards 2024

Film Oppenheimer raih penghargaan film di Golden Globe Awards 2024. Mereka berhasil membawa pulang total lima piala penghargaan dari delapan nominasi sebagai film terbaik hingga sutradara terbaik sepanjang. Adapun film Barbie merebut sembilang nominasi diikuti Killers of the Flower Moon, dan Poor Things yang masing-masing meraih tujuh nominasi dalam Golden Globe Awards 2024.

Selanjutnya, kategori TV, serial Succession didapuk sebagai serial paling banyak mendapat nominasi, dengan total sembilan, disusul The Bear dan Only Murders in the Building yang masing-masing mendapat lima nominasi. Upacara penghargaan yang diberikan untuk film-film dan serial TV terbaik ini berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu (7/1/2024). (5499668 5499120 5498364) Berikut ini adalah daftar pemenang Golden Globe Awards 2024: Film 1. Film Terbaik – Drama Oppenheimer (Winner) Killers of the Flower Moon Maestro Past Lives The Zone of Interest Anatomy of a Fall





