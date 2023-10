Film Freelance, Aksi Komedi John Cena yang Mengundang Gelak Tawa

Bergenre aksi dan komedi, film ini dibintangi John Cena, Alison Brie, Christian Slater, dan aktor Kolombia Juan Pablo Raba.Freelance akan menyajikan panorama sudut-sudut negara tersebut dalam kemasan yang apik.

Produksi rumah produksi AGC Studio ini bukan hanya menyegarkan dengan bumbu komedi, melainkan menyajikan sensasi mendebarkan yang tak kalah menarik.Film Freelance mengisahkan seorang pensiunan tentara pasukan khusus yang mengambil pekerjaan untuk mengawal seorang jurnalis saat mewawancarai seorang diktator.Di tengah kegiatan wawancara, mereka mengalami penyerangan militer yang ingin melakukan kudeta kepada sang diktator.

Beruntung mereka melarikan diri bersama seorang eks militer yang dapat melindungi mereka dari serangan. Meskipun berurusan dengan penyerangan tak henti yang mengancam nyawa, aksi ketiganya juga memancing gelak tawa. headtopics.com

Di tengah aksi kudeta itulah, Claire tetap menjalankan tugasnya sebagai jurnalis. Ditambah Mason harus merangkap melindungi Presiden Venegas yang turut dalam pelarian mereka. Kehadiran Mason sebagai pengawal Claire bukan hanya bertujuan melindungi sang jurnalis ternama tersebut. Di sisi lain, ada tujuan lain yang ditumpuk sebagai rahasia oleh sahabat sekaligus bosnya (Christian Slater).Film Freelance merupakan film aksi komedi yang menghibur. Film ini cocok untuk Anda yang mencari tontonan yang ringan dan tidak terlalu menegangkan.

