Film Dokumenter Indonesia 'Degayu: Against the Shore' Mencuri Perhatian di Konferensi PBB

Sepanjang tahun 2023, Indonesia dibanjiri banyak film-film dari sineas Tanah Air yang berkualitas. Di antara film-film tersebut masuk dalam jajaran film internasional lainnya, yang dibuktikan dengan keikutsertaan film Indonesia di festival internasional. Hal ini tentu sangat membanggakan Indonesia dan turut membakar semangat para sineas lainnya untuk terus melahirkan karya-karya otentik dan berkualitas agar bisa bersanding dengan film luar negeri.

Film dokumenter Indonesia berjudul 'Degayu: Against the Shore' mencuri perhatian di antara ribuan kegiatan di COP28 UNFCCC, konferensi PBB untuk perubahan iklim yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab pada Desember 2023. Film berdurasi 25 menit berbahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu berkisah tentang komunitas pesisir di kelurahan Degayu, Pekalongan, Jawa Tengah





