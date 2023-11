Filipina Tuduh China Lakukan Penyusupan ke Perairannya

Perairan dangkal itu berlokasi 200 kilometer lepas pantai Filipina, merupakan bagian dari klaim yang disampaikan Manila di pengadilan arbitrase internasional. Pengadilan pada 2016 memutuskan bahwa klaim Beijing terhadap 90 persen Laut China Selatan tidak memiliki landasan hukum internasional, namun China menolak mengakui keputusan tersebut.

Putri Leonor, pewaris takhta Spanyol, bersumpah setia kepada Konstitusi Spanyol tepat di hari ulang tahunnya yang ke-18 pada Selasa, 31 Oktober 2023. Selain semangka, juga buah jeruk, zaitun dan terong juga sering digunakan sebagai simbol perlawanan rakyat Palestina. Namun, apa sebenarnya korelasi dan sejarah dari itu?

Seorang mertua tega menggorok menantu perempuannya hingga tewas. Mertua yang menggorok menantunya itu bernama Khoiri (52), warga Dusun Blimbing, Desa Pararejo. Fitria Almuniroh Hafidloh Diyanah (23), tewas dalam kondisi hamil, dibunuh mertuanya sendiri, Khoiri (53), di Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Ibu korban tuntut keadadilan.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menegaskan uji emisi kendaraan tidak akan menjadi syarat perpanjang surat tanda nomor kendaraan (STNK). Syaratnya masih sama.

