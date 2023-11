Filipina tuduh China lakukan penyusupan ke perairannya

Departemen Luar Negeri Filipina (DFA) mengatakan militer China mengklaim kapal militer Filipina memasuki perairan dekat Scarborough secara ilegal dan "tidak memiliki landasan hukum dan hanya menaikkan ketegangan" di perairan yang sedang disengketakan itu.

"Pihak China lah yang menyusup ke perairan Filipina," kata Kementerian Luar Negeri tersebut dalam pernyataannya. Filipina dan China sama-sama mengklaim perairan dangkal Scarborough namun kedaulatannya belum pernah ditetapkan dan wilayah tersebut tetap berada di bawah kendali Beijing sejak mereka merebut wilayah tersebut dari Manila pada tahun 2012.

DFA mengatakan perairan dangkal tersebut, yang disebut "Bajo de Masinloc" berada di zona ekonomi ekslusif Filipina dan negara itu memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi. "Filipina secara konsisten meminta kapal China di Bajo de Masinloc untuk segera meninggalkan area," kata kementerian luar negeri.

Perairan dangkal itu berlokasi 200 kilometer lepas pantai Filipina, merupakan bagian dari klaim yang disampaikan Manila di pengadilan arbitrase internasional. Pengadilan pada 2016 memutuskan bahwa klaim Beijing terhadap 90 persen Laut China Selatan tidak memiliki landasan hukum internasional, namun China menolak mengakui keputusan tersebut.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: ANTARANEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ANTARANEWS: Kemendikbudristek-Kemenlu sediakan layanan berkualitas di SILN JeddahKementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyediakan layanan pendidikan yang ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Kementerian Luar Negeri Angkat Bicara soal Perlindungan WNI di Tengah Konflik Israel-Hamas!Indonesia mengecam peperangan di wilayah Gaza, apa saja yang akan dilakukan pemerintah untuk mendorong perdamaian?

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Kementerian Luar Negeri Sampaikan 3 Poin Press Briefing Menlu RI Terkait Palestina 1 November 20233 poin yang disampaikan Menlu Retno Marsudi: situasi rumah sakit Indonesia yang terancam mengalami shut down, evakuasi WNI, dan penyaluran.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Kemlu Pastikan Relawan Ahmad Hasyim yang Gugur di Gaza Bukan WNIKementerian Luar Negeri (Kemlu RI) memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang gugur di Gaza.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Hampir 208.000 wisatawan China kunjungi Filipina selama sembilan bulanAnggota parlemen Filipina Marvin Rillo pada Senin (30/10) menyebutkan bahwa sedikitnya 207.932 wisatawan asal China mengunjungi Filipina, mulai Januari ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Filipina Sebut Kapalnya Miliki Hak Patroli di Laut China SelatanBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕