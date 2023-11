Filipina Tuding China Lakukan Penyusupan ke Perairannya

DPR RI akan menggelar rapat paripurna terkait pengambilan keputusan terhadap calon tunggal Panglima TNI 20 November 2023 dan fit and proper test 14 November. Tiga gol Harry Wilsono, Rodrigo Muniz dan Tom Cairney membawa Fulham mengalahkan Ipswich Town. Namun Marco Silva merasa gol Elkan Baggott di menit 79 mencoreng kemenangan mereka.

Wapres Ma’ruf Amin akan makan siang bersama tiga bakal cawapres 2024 pada 6 November 2023 mendatang. Pertemuan tersebut digelar di Istana Wapres, Jakarta Pusat Pelaku pembunuhan bernama Khoiri (52) tega menghabisi nyawa menantunya sendiri Fitria Almuniroh Hafidloh Diyanah (23) di Dusun Blimbing Desa Parerejo Purwodadi.

SIMILAR NEWS:

ANTARANEWS: Filipina tuduh China lakukan penyusupan ke perairannyaKementerian Luar Negeri Filipina pada Kamis menuduh China menyusup ke perairannya setelah insiden yang melibatkan kendaraan militer kedua negara di perairan ...

MEDIAINDONESIA: Filipina Sebut Kapalnya Miliki Hak Patroli di Laut China SelatanBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

ANTARANEWS: Hampir 208.000 wisatawan China kunjungi Filipina selama sembilan bulanAnggota parlemen Filipina Marvin Rillo pada Senin (30/10) menyebutkan bahwa sedikitnya 207.932 wisatawan asal China mengunjungi Filipina, mulai Januari ...

VOAINDONESIA: China Terus Lakukan Tekanan Militer terhadap TaiwanTaiwan pada Rabu (1/11) mengatakan bahwa China mengirim 43 pesawat militer dan tujuh kapal ke dekat negara pulau itu, sebuah tanda terbaru bahwa Beijing tidak berencana untuk menghentikan kampanye gangguan, ancaman, dan intimidasinya. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan angka tersebut...

BBCINDONESIA: Palestina: Bermalam di ruang bawah tanah Rumah Sakit Indonesia, ‘relawan Indonesia di Gaza belum tentu aman dari serangan Israel’Ledakan rumah sakit Gaza: Ratusan warga sipil tewas, Hamas dan Israel saling tuding

TVONENEWS: Bahas Laut China Selatan, Bakamla RI Hadiri 15th International Conference on the South China SeaBerita Bahas Laut China Selatan, Bakamla RI Hadiri 15th International Conference on the South China Sea terbaru hari ini 2023-11-01 03:25:43 dari sumber yang terpercaya

