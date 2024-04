FIFA Imposes Sanctions on Four Indonesian Clubs

FIFA has imposed sanctions on four Indonesian clubs, including Persija Jakarta, Sada Sumut FC, Persiraja Banda Aceh, and Persikab Kabupaten Bandung. The sanctions include a ban on participating in three future transfer windows.

The punishment was handed down on February 26, 2024, and prohibits the clubs from registering new players in three player registration periods. Similar sanctions were previously imposed on Persiwa Wamena in 2022, with the duration of the punishment yet to be determined.

