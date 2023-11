FHCI kembali gelar IHCS 2023 hadirkan pakar bidang pengembangan SDM

Kegiatan IHCS diharapkan dapat menjadi sarana diskusi serta bertukar pikiran terkait best practice di bidang human capital baik di Indonesia ataupun global sebagai upaya dalam mendukung transformasi perusahaan yang lebih baik melalui akselerasi kapabbaik di Indonesia ataupun global sebagai upaya dalam mendukung transformasi perusahaan yang lebih baik melalui akselerasi kapabilitas SDM,” kata Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Alexandra Askandar di Jakarta, Senin.

yang akan melibatkan BOD-1 BUMN Bidang HC/SDM, pegawai non BUMN, akademisi, dan lain-lain untuk memberikan studi kasus yang dikemas dalam sebuah karya ilmiah berdasarkan topik yang sudah ditentukan pihak penyelenggara.The 4th Indonesia Human Capital Summit

(IHCS) 2023 terbuka untuk seluruh pegawai BUMN dan masyarakat umum. Adapun informasi lebih lengkap dan proses pembelian tiket, dapat dilakukan melalui tautan https://fhci-ihcs2023.com/.IHCS 4 juga memberikan kesempatan kepada 20 mahasiswa yang berminat untuk terlibat langsung dengan membuat kesimpulan dari tiap materi yang disampaikan oleh narasumber IHCS 4. IHCS menargetkan 1.500 peserta luring dan 15.000 peserta daring. headtopics.com

