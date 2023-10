Festival Dussehra dan Durga Puja dirayakan serentak di seluruh India

ANTARA - Masyarakat India bersuka cita merayakan Festival Dussehra dan Durga Puja yang dilakukan serentak di seluruh wilayah India.

Dalam Festival Dussehra, masyarakat merayakan kemenangan Dewa Ram atas isblis Rahwana yang menahan istrinya, Sita. Sedangkan dalam Festival Durga Puja, warga India memuja Dewi Durga yang berhasil meraih kemanangan atas kejahatan iblis kerbau Mahishasura. (XINHUA/Rinto A Navis/Rayyan/Hilary Pasulu)

