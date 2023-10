Fermin Lopez Terima Saran dari Ilkay Gundogan Jelang El Clasico, 'Puh Sepuh, Ajarin Aku Dong Puh'

Gelandang Spanyol Barcelona #32 Fermin Lopez merayakan gol setelah mencetak gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola Grup H putaran pertama Liga Champions UEFA antara FC Barcelona dan Shakhtar Donetsk di Estadi Olimpic Lluis Companys di Barcelona pada 25 Oktober 2023. Fermin tampil cemerlang melawan Shakhtar Donetsk di Liga Champions pada pertengahan pekan.

“Fermin melakukannya dengan sangat baik. Ia mampu menemukan solusi yang baik dalam segala situasi. Kita berbicara tentang pemain yang sangat bagus dan mungkin sangat menentukan," kata "Dia menembak dengan baik dengan kanan, dia menembak dengan baik dengan kiri, dia bagus dalam umpan-umpan dalam,” katanya.

“Tetapi dia harus mampu menemukan ketenangan yang diperlukan pada saat-saat tertentu. Jika dia mendapatkan keseimbangan itu, maka level permainannya akan semakin tinggi, itu akan membuatnya mengambil keputusan yang lebih baik lagi" kata headtopics.com

“Dan, seperti yang saya katakan sebelumnya, itulah alasan saya ada di sini juga: saya ingin membantunya". "Dan saya dapat melakukannya dengan berbicara kepada mereka , menunjukkan beberapa tindakan, sehingga mereka dapat memvisualisasikan dan memahaminya.”“Para pemain muda melakukannya dengan sangat baik. Mereka akan mendapat kesempatan lagi pada hari Sabtu, tapi penting bagi mereka untuk mengetahui bagaimana tetap tenang dan bersabar,” katanya.

“Ini akan menjadi pertandingan yang penuh kegembiraan karena ini adalah pertandingan besar, mungkin pertandingan terbesar dalam hidup mereka sejauh ini". "Kita semua harus lebih tenang dan sabar dibandingkan sebelumnya. Permainan tidak bisa bolak-balik seperti yang ada di Sahktar karena koin bisa jatuh jika terjatuh". headtopics.com

“Kami harus lebih memegang kendali. Dalam beberapa pertandingan terakhir kami telah membuat kesalahan-kesalahan sederhana yang menyebabkan kami kehilangan gol-gol yang seharusnya bisa kami hindari. Dengan pengalaman saya, tugas saya juga adalah membuat kami tahu bagaimana tetap tenang,” katanya di Radio Catalonia.Terutama dengan Barca yang memiliki daftar cedera panjang saat ini, dan akan menarik untuk melihat bagaimana Xavi menurunkan timnya melawan Madrid.

