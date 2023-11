Fenomena Langka, Warga Banyuwangi Dilanda Angin Lesus saat Gelar Salat Istisqa

Meski begitu, warga tetap bertahan di lokasi, mereka tak merasa ketakutan. Bahkan, menjadi tontonan menarik. Angin lesus anakan ini juga tak berlangsung lama. Tak sampai 5 menit, angin mulai mengecil dan menghilang.

Warga Banyuwangi menggelar salat Istisqa serentak di berbagai titik, Kamis (2/11). Kegiatan yang tersebar di 25 kecamatan ini bertujuan memohon berkahSedikitnya 500 jemaah mengikuti salat Istisqa yang juga dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Para jemaah berasal dari sejumlah tokoh agama dan warga sekitar alun-alun. Di Kecamatan lain, salat Istisqa digelar di ruang terbuka hijau (RTH) dan lapangan. Termasuk di SMA sederajat di Banyuwangi.

Fenomena rambut beruban sebelum waktunya banyak terjadi di era modern ini. Menurut dr Zaidul Akbar rambut ubanan sebenarnya bisa kembali hitam lagi. Cara meng- Pengguna paylater di Indonesia didominasi oleh generasi milenial (63 persen) dan berasal dari Pulau Jawa (55 persen), serta berasal dari kelas sosial atas (59 persen).

Kekuatan militer Houthi Yaman yang serukan perang terhadap israel ternyata punya rudal jarak jauh buatan sendiri, dan pernah dipamerkan pada September 2022 lalu Pelaku pembunuhan bernama Khoiri (52) tega menghabisi nyawa menantunya sendiri Fitria Almuniroh Hafidloh Diyanah (23) di Dusun Blimbing Desa Parerejo Purwodadi.

Kali ini, Ezra Walian memberikan assist bagi Nick Kuipers pada kemenangan 1-0 Persib Bandung atas Madura United di Stadion Bangkalan, Madura, Rabu (1/11/2023).

