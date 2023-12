FCN, Goodstuph, and Dentsu Indonesia Win Top Awards at Citra Pariwara 2023

FCN (Future Creative Network), Goodstuph dan Dentsu indonesia bergantian berbagi gelar di penghargaan tertinggi Citra Pariwara 2023 yang rangkaiannya berakhir pada Jumat malam yang lalu (8/12/2023) di FCN Creative berhasil meraih penghargaan tertinggi sebagai Creative Agency of The Year, sementara Good People Network by Goodstuph merebut Digital Agency of the Year, dan Dentsu Media mengokohkan diri sebagai Media Agency of the Year.

Selain itu Filmbunny meraih gelar Craft House of The Year dan McDonalds Indonesia dinobatkan sebagai Advertiser of the Year tahun in





suaradotcom » / 🏆 28. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Bank Mandiri Receives 'Marketing Company of the Year' AwardBank Mandiri received the 'Marketing Company of the Year' award from the Asia Marketing Federation (AMF) at the Asia Marketing Excellence Awards 2023 held in Bangkok, Thailand on Thursday (16/11) night.

Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »

Bank Mandiri Raih Penghargaan Marketing Company of the Year di Asia Marketing Excellence Awards 2023Bank Mandiri meraih penghargaan Marketing Company of the Year versi Asia Marketing Federation (AMF) dalam ajang Asia Marketing Excellence Awards 2023 yang digelar di Bangkok, Thailand. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki strategi pemasaran inovatif, kreatif, dan efektif di kawasan Asia.

Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Siapa Motaz Azaiza, Jurnalis Palestina yang Dinobatkan Majalah GQ sebagai Man of the Year 2023?Jurnalis Palestina Motaz Azaiza baru-baru ini dinobatkan sebagai Man of the Year 2023 oleh majalah GQ Middle East. Majalah tersebut menggambarkan Azaiza telah menjadi tokoh global hingga perwujudan harapan bagi masyarakat Gaza dan banyak orang seantero jagat.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

MAMA 2023: S.Coups Buat Kejutan Saat SEVENTEEN Terima Trofi Album of The YearS.Coups SEVENTEEN sedang dalam masa pemulihan akibat cedera ACL yang dialaminya sejak Agustus lalu. Namun, leader grup itu memberikan kejutan dengan datang di MAMA 2023 dan memberikan pidato untuk kemenangan Album of The Year dengan ‘FML’.

Sumber: wow_keren - 🏆 5. / 80 Baca lebih lajut »

SIG Raih Peringkat Emas pada Ajang SNI Award 2023Berita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Duet Seniman Qatar dan Indonesia Pamerkan Seni Lewat Medium Kertas di Taman Ismail MarzukiDipamerkan mulai 25 November--16 Desember 2023, 'Dialogue of Papers' diselenggarakan sebagai bagian dari Year of Culture Qatar-Indonesia 2023. Kolaborasi bertujuan untuk menggali hubungan yang kompleks antara kedua negara tersebut melalui media kertas.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »