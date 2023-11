Fans Marvel di Argentina Coba Pecahkan Rekor dengan Cosplay 1.000 Spider-Man

Mereka sedang berkumpul dalam upaya memecahkan rekor dunia Guinness of Records sebagai pertemuan terbesar orang-orang berkostum Spider-Man di Buenos Airea, Minggu (29/10). (REUTERS/Cristina Sille), Uki Deane mengorganisir pertemuan tersebut melalui Instagram, dengan tujuan untuk mengalahkan acara pada Juni di Malaysia, di mana 685 orang berpakaian seperti Spider-Man.

Deane mengatakan dia yakin bisa mendapatkan gelar Guinness World Records dengan hadirnya orang-orang di Buenos Aires di monumen obelisk yang terkenal."Saya ingin memanggil 700 orang dan dari perhitungan kami, masih banyak lagi. Kami punya lebih dari 1.000 tanda tangan," ujarnya kepada wartawan di acara tersebut, dilansir dari Reuters.

"Sungguh gila apa yang dilakukan Spider-Man, itu memberi saya kegembiraan yang luar biasa," tambah pria berusia 33 tahun itu.ArgentinaGuinnes Word Record (GWR)10 Rekomendasi Serial Marvel yang Akan Tayang di Disney+ headtopics.com

