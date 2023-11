Fakta Mercy for None: Kembalinya So Ji Sub ke Genre Aksi Noir untuk Pertama Kali dalam 11 Tahun

, Heo Joon Ho, Ahn Gil Kang, Lee Bum Soo, Gong Myung, Choo Young Woo, Jo Han Chul, Cha Seung Won, dan Lee Joon Hyuk.

Langsung saja, simak sederet fakta menarik Mercy for None berikut ini. Simak pula sinopsis dan para pemerannya, melansir Soompi dan sumber lainnya. 1. Cerita Drama Noir Mercy for None Drama noir bertajuk Mercy for None diangkat kisahnya berdasarkan webtoon. Drama yang akan tayang di Netflix ini banjir bintang terkenal yaitu So Ji Sub, Heo Joon Ho, Ahn Gil Kang, Lee Bum Soo, Gong Myung, Choo Young Woo, Jo Han Chul, Cha Seung Won, dan Lee Joon Hyuk.Mercy for None menyoroti kisah dua geng yang berebut kekuasaan di Seoul di depan Plaza Majelis Nasional di Yeouido.

Ini merupakan kembalinya So Ji Sub ke genre aksi noir untuk pertama kalinya dalam 11 tahun sejak film A Company Man pada tahun 2012. Ini juga akan jadi proyek akting teranyar sang aktor setelah drama Doctor Lawyer, serta film Confession dan Alienoid pada tahun 2022 lalu.Aktor veteran Heo Joon Ho akan memainkan peran sebagai CEO Lee Joo Woon dari organisasi Joowoon. Ini akan jadi proyek akting terbaru Heo Joon Ho setelah drama Missing: The Other Side Season 2 dan Bloodhounds, serta film Dr. headtopics.com

Sementara itu, Ahn Gil Kang akan jadi Gu Bong San, ketua organisasi saingan Joowoon yakni Bongsan. Ini merupakan drama baru Ahn Gil Kang setelah Tale of the Nine Tailed 1938 dan jadi cameo di The First Responders Season 2.Bertabur bintang hits, Gong Myung akan bergabung di Mercy for None sebagai penerus Bongsan yakni Joon Mo. Choo Young Woo akan memainkan peran Geum Son, putra Lee Joo Woon yang menjadi jaksa. Namun, ambisinya yang tidak terduga akan meningkatkan ketegangan di drama.

