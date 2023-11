Fakta-Fakta Film Budi Pekerti yang Tayang 2 November 2023 di Bioskop

Simak fakta- fakta di balik film Budi Pekerti ini, termasuk soal pencapaian film ini di kancah internasional. Berikut rangkuman selengkapnya berikut ini. Video tersebut pun viral dan mendapat beragam komentar negatif karena sikap Bu Prani dinilai tidak mencerminkan layaknya seorang guru. Setelah video tersebut terlebas luas, tidak hanya Bu Prani yang dikecam, keluarganya pun ikut kena getahnya. Segala tindakan dan perlakuan dari masing-masing anggota keluarga pun mulai dinilai dan dicari-cari kesalahannya.

2 dari 4 halaman2. Film Budi Pekerti Tayang Perdana di Toronto International Film Festival 2023Film Budi Pekerti secara perdana ditayangkan di Toronto International Film Festival (TIFF) 2023 pada 9 September 2023. TIFF 2023 merupakan sebuah festival film yang dihadiri masyarakat yang diadakan di Toronto, Ohio, Kanada.

3. Pengalaman Prilly Latuconsina Belajar Bahasa Jawa Krama untuk Film Budi Pekerti Prilly Latuconsina lagi-lagi memukau publik lewat totalitas di film terbarunya, Budi Pekerti. Dalam trailer filmnya yang dirilis baru-baru ini, peran wanita berdarah Ambon ini menjadi salah satu yang jadi sorotan publik. Pada film Budi Pekerti, Prilly Latuconsina mengambil peran sebagai sosok Tita, perempuan Jawa yang berdialog dengan bahasa Jawa Krama Inggil.

"Ini video saat aku belajar Krama Inggil, membiasakan diri aku dengan kalimat-kalimat yang tidak pernah aku dengar," tulis Prilly Latuconsina di caption videonya.3 dari 4 halamanBelajar 3 BulanDi video tersebut, Prilly menuliskan beberapa keterangan dalam proses perjalanannya mempelajari bahasa Jawa Krama Inggil. Dia dibimbing oleh seorang dialect coach bernama Banyu Bening untuk memantapkan dialognya itu.

