Fakta Cacar Monyet di Jakarta, Semua Pasien Laki-Laki dan Tertular Lewat Kontak Seksual

Berdasarkan pantauan Media Indonesia pada situs resmi Dinas Kesehatan DKI Jakarta di www.dinkes.jakarta.go.id hingga 1 November 2023 pukul 19.00 WIB terdapat penambahan 1 kasus cacar monyet. Dengan penambahan tersebut, total terdapat 25 kasus cacar monyet di Jakarta di mana satu kasus yang ditemukan di 2022 sudah sembuh. Sehingga tahun ini ada 24 kasus aktif cacar monyet.

Baca juga : Surveilans di Kelompok Homoseksual Harus Ditingkatkan untuk Tekan Penularan Cacar Monyet Sementara itu, seluruh kasus masih dalam perawatan isolasi di RS. Tingkat positif dari PCR cacar monyet hingga 29%.

Semua pasien bergejala ringan, semua tertular dari kontak seksual, semua laki-laki berusia 25-50 tahun.Kemudian, untuk suspek atau orang terduga bergejala ada sebanyak 6 orang. Terdapat 60 orang yang menjalani tes PCR dengan hasil negatif. Kemudian ada sembilan orang kontak erat tanpa gejala.

Adapun hingga hari ini terdapat 452 orang dari target 495 orang yang telah mendapat vaksinasi cacar monyet. Tentang Cacar Monyet Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan RI, cacar monyet adalah penyakit zoonosis langka yang disebabkan oleh infeksi virus monkeypox. Virus cacar monyet termasuk dalam genus Orthopoxvirus dalam famili Poxviridae. Genus Orthopoxvirus juga termasuk virus variola (penyebab cacar), virus vaccinia (digunakan dalam vaksin cacar), dan virus cacar sapi.

Cacar monyet pertama kali ditemukan pada 1958. Pada saat itu ditemukan wabah penyakit mirip cacar yang menyerang koloni monyet yang dipelihara untuk penelitian, hal tersebut yang menyebabkan penyakit ini disebut sebagai cacar monyet atau monkeypox.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: MEDIAINDONESIA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIAINDONESIA: Pemkot Bandung Rangkul Hotel dan Restoran Kelola Sampah di HuluBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Eks Penyidik KPK Sebut Keterangan Firli Tak Bisa DipercayaBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Selain SYL, Polri Juga Periksa Kapolrestabes SemarangBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: KPU: Gugatan Pendaftaran Capres-Cawapres Bukan di Pengadilan NegeriBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Jokowi Tertawa saat Ditanya Kekecewaan PDIPBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Terima Surpres Calon Panglima TNI, Lodewijk Paparkan Rangkaian Mekanisme di DPRBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕