Fadel Muhammad Sampaikan Pesan Penting Kepada Pj Gubernur NTB, Silakan Disimak

Baca Juga:Dalam pertemuan itu, Fadel Muhammad didampingi anggota DPD di antaranya Darmansyah Husein, K.H. Amang Syarifudin, H. Achmad Sukisman, M. Afnan Hadikusumo, dan Dedi Iskandar Batubara. Dia mengungkapkan selain membicarakan agenda DPD berkaitan dengan pengawasan, pertemuan dengan Pj Gubernur NTB juga membahas tentang persiapan Pilkada, Pemilu, Pilpres di NTB.

"Mudah-mudahan pemerintah (pusat dan daerah) bisa netral. Dan pada saat pemilihan nanti pada 14 Februari 2024, semua bisa berjalan lancar, aman, dan damai," harap Fadel Muhammad. Baca Juga:Selain itu, Pemilu diharapkan juga berlangsung dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber).

Fadel tidak menginginkan terulangnya suasana Pemilu 2019 yang diwarnai dengan polarisasi tajam di masyarakat.

