Erick Thohir Temani Jokowi Keliling IKN

Salah satu lokasi peninjauan Presiden adalah proyek pembangunan jalan tol yang nantinya akan menghubungkan Kota Balikpapan dengan kawasan IKN. Selain itu, Presiden juga diagendakan melakukan groundbreaking sejumlah infrastruktur seperti Bandar Udara, rumah sakit, dan sekolah di kawasan tersebut.

Dalam kunjungan kerja itu Jokowi tidak hanya didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, namun turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN Bambang Soesantono, hingga Eks Gubernur Jawa Barat sekaligus Waketum Golkar Ridwan Kamil.Jubir Bandingkan Era Anies dan Jokowi-Ahok di Jakarta, Ungkit Penggusuran

