Erick Thohir Janjikan Pembukaan Piala Dunia U-17 Paling Meriah

"Indonesia selalu memberikan yang terbaik saat menjadi tuan rumah sebuah event," kata Erick dalam rilis LOC Piala Dunia U-17 2023 yang diterima CNN Indonesia pada Senin (30/10).

"Mulai dari Asian Games 2018 hingga Forum G20 2022 selalu meriah dan tak terlupakan. Mudah-mudahan pembukaan Piala Dunia U-17 2023 jadi yang terbaik," ucap Erick.Hasil Liga 1: Kenzo Nambu Cetak Gol Indah, Rans vs PSM Imbang 1-1

Untuk acara seremoni pembukaan Piala Dunia U-17 2023 ini PSSI melibatkan Wishnutama. Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini disebut tengah menyiapkan konsep acara yang meriah. Pedangdut Wika Salim, yang adalah pengisi suara lagu ' Bersama Garuda We are Together' akan menjadi salah satu pengisi hiburan. Wika akan membawa lagu itu saat pembukaan. headtopics.com

Selain Wika, PSSI menyebut bakal banyak artis lokal papan atas Indonesia yang akan terlibat. Erick menyebut semua pengisi acara 100 persen artis dalam negeri. "Acara ini akan melibatkan 100 persen artis lokal. Kami memberikan dukungan kepada mereka supaya mendunia," ucap lelaki yang juga Menteri BUMN tersebut menjelaskan.

Erick juga menyampaikan bahwa dalam pembukaan Piala Dunia U-17 2023 ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di stadion. "Piala Dunia U-17 merupakan sejarah bagi bangsa kita. Kami mohon dukungan dari masyakarat Surabaya dan juga Jawa Timur agar turnamen ini bisa sukses dari sisi penyelenggaraan," katanya. headtopics.com

Pada laga pembuka Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 November, Timnas Indonesia U-17 akan melawan Ekuador dan Panama versus Maroko.

