Erdogan Menolak Tekanan AS untuk Memutuskan Hubungan dengan Hamas

PRESIDEN Turki Recep Tayyip Erdogan menolak tekanan Amerika Serikat (AS) untuk memutuskan hubungan bersejarah Ankara dengan Hamas. Pejabat tinggi pendanaan terorisme di Departemen Keuangan AS menyampaikan kekhawatiran mendalam Washington mengenai hubungan masa lalu Ankara dengan Hamas selama kunjungan ke Turki minggu ini. Wakil Menteri Keuangan AS Brian Nelson mengatakan Washington belum mendeteksi adanya uang Turki mengalir ke Hamas sejak perang Gaza pecah delapan minggu lalu.

Tetapi Ankara telah membantu Hamas mengakses pendanaan di masa lalu dan harus membatasi potensi transfer dana di masa depan. Erdogan mengatakan Washington sangat menyadari Turki tidak memandang Hamas sebagai organisasi teroris. “Pertama, Hamas adalah realitas Palestina, mereka adalah sebuah partai politik di sana dan mereka mengikuti pemilu sebagai sebuah partai politik dan menang,” kata Erdogan. Baca juga: AS Minta Israel Hormati Sipil Gaza Pihaknya membentuk kebijakan luar negeri kami di Ankara dan merancangnya hanya berdasarkan kepentingan Turki dan harapan rakyat kam





