Emisi Adalah Sumber Pencemaran, Ini Penyebab, Dampak dan Cara Menguranginya

Dalam konteks lingkungan, emisi sering kali dikaitkan dengan pelepasan polutan atau zat yang dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Contoh emisi termasuk pelepasan gas buang dari kendaraan, asap dari pabrik, limbah cair dari instalasi pengolahan air limbah, atau bahkan pelepasan gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO2) yang berkontribusi pada perubahan iklim.

Emisi dari Sumber Alamiah Emisi dari Aktivitas Manusia Penyebab emisi ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi, industri, dan aktivitas manusia di suatu daerah. Upaya pengendalian dan pengurangan emisi sangat penting untuk melindungi lingkungan, menjaga kualitas udara, air, dan tanah, serta mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan perubahan iklim.

Contoh: Pelepasan nitrogen oksida (NOx) dari kendaraan bermotor yang berkontribusi pada pembentukan kabut asap dan pencemaran udara di perkotaan. 3. Pemanasan Global Emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida (CO2) dan metana (CH4), berkontribusi pada perubahan iklim global dengan menyebabkan pemanasan planet. Ini dapat menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di Bumi, perubahan cuaca ekstrem, dan peningkatan permukaan laut.

Contoh: Pembuangan limbah beracun ke lingkungan yang meracuni tanah dan air tanah, mengganggu ekosistem lokal, dan mengancam kehidupan tumbuhan dan hewan.

