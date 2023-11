Emas Loyo, IHSG Merah, Investasi Ini Cuan 9% dalam 10 Bulan

Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini pukul 06:12 WIB ada di posisi US$ 2.001,37 per troy ons. Harganya melemah 0,22%. Belum lagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga ditutup melemah 0,34% pada perdagangan 30 September 2023.Data dari Edvisor.id menunjukkan bahwa dari 10 reksa dana campuran yang memiliki kinerja terbaik secara year to date (YTD), enam diantaranya berhasil mencatatkan kinerja di atas 5%. Yang tertinggi bahkan mencapai 9%.

Melihat kinerja tiga tahunan dari reksa dana campuran, hal ini menunjukkan bahwa reksa dana ini tentu masih pas digunakan untuk investasi jangka menengah. Reksa dana campuran tentu menjadi alternatif investasi bagi mereka yang ingin memiliki portofolio dengan return yang stabil dan risiko yang terukur.

Reksa dana campuran juga terbagi menjadi dua jenis, pertama adalah yang berbasis saham dan yang berbasis non-saham (umumnya obligasi). Meski terlihat cukup fantastis di masa lalu, kinerja yang apik juga belum tentu bisa diwujudkan di masa depan. Akan tetapi, kepiawaian manajer investasi dalam mengelola dana tentu bisa dijadikan acuan untuk memilih reksa dana tersebut. headtopics.com

