Emak-Emak di Depok Tertembak Peluru Nyasar hingga Pipi Bolong, Awalnya Boncengan ke Pasar

"Korban dan suaminya hendak berbelanja ke Pasar Agung berboncengan dengan menggunakan sepeda motor terkena peluruMargiono menerangkan saat melewati Jalan Raya Proklamasi sekitaran Intermedia antara pom bensin Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya KotaKarena panik korban mengeluarkan darah, kata Margiono, sang suami langsung membawa korban ke Rumah Sakit HGA untuk mendapatkan perawatan medis.

"(Korban) luka bolong pada bagian pipi bawah mata sebelah kiri dan mendapat tindakan medis 2 Jahitan," jelasnya. Meski begitu, Margiono berucap korban dan suami memutuskan tidak membuat laporan polisi atas peristiwa tersebut."Korban mempertimbangkan dengan suaminya tidak akan membuat laporan polisinya dikarenakan peristiwa itu sebagai musibah dan membuat pernyataan," tuturnya.

