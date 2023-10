Elnusa Kantongi Laba Rp 407 Miliar, Tumbuh 40% hingga Kuartal III 2023

Liputan6.com, Jakarta - PT Elnusa Tbk (ELSA) mengumumkan laporan keuangan hingga kuartal III 2023. Elnusa membukukan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih selama sembilan bulan pertama 2023.

Pertumbuhan laba tersebut didukung dari pendapatan yang naik lima persen menjadi Rp 8,98 triliun hingga September 2023. Pada periode sama tahun sebelumnya, perseroan membukukan pendapatan Rp 8,57 triliun.

"Laba bersih yang tumbuh hingga 40% ini menghasilkan peningkatan margin laba bersih dari 3,4% menjadi 4,5%. Peningkatan kinerja ini juga didorong oleh efek dari efisiensi struktur biaya sebagai upaya kami dalam merespons situasi industri saat ini,” ujar dia seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat, (27/10/2023). headtopics.com

"Di samping itu terdapat peningkatan profitabilitas yang cukup signifikan pada jasa hulu berkat penerapan operation excellence yang konsisten, investasi yang selektif dan tepat sasaran, serta fokus pada optimalisasi utilisasi asset eksisting,” kata dia.

Pada penutupan perdagangan saham Jumat, 27 Oktober 2023, saham ELSA ditutup stagnan di posisi Rp 5.725 per saham. Saham ELSA dibuka naik 25 poin ke posisi Rp 5.750 per saham. Saham ELSA berada di level tertinggi Rp 5.775 dan terendah Rp 5.725 per saham. Total frekuensi perdagangan 6.197 kali dengan volume perdagangan 353.876 saham. Nilai transaksi Rp 203,6 miliar. headtopics.com

"Sampai dengan September 2023, segmen jasa ini telah mencatatkan beberapa penambahan proyek baru diantaranya layanan khusus Franco, penambahan angkutan BBM dan non BBM, KSO TBBM, dan proyek chemical,” ujar dia dalam keterangan resminya, Selasa (24/10/2023).

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: liputan6dotcom »

Hasil Wakil Indonesia di French Open 2023 Hari Ini: 5 Wakil Indonesia ke 16 Besar, 2 Tumbang, 2 Menang WOHasil French Open 2023 hari ini, Rabu 25 Oktober 2023. Baca lebih lajut ⮕

Perayaan Hari Wayang Nasional 2023 Digelar di TMII 1-7 November 2023Rangkaian peringatan Hari Wayang Nasional 2023 bakal digelar di Teater Pewayangan Kautaman, TMII, Jakarta, pada 1-7 November 2023. Baca lebih lajut ⮕

Bagaimana Materi Tes SKD CPNS 2023? Ini BocorannyaBerikut bocoran materi tes SKD CPNS 2023 yang akan berlangsung pada 9-18 November 2023. Baca lebih lajut ⮕

Link Streaming dan Jadwal French Open 2023 Lengkap 25-29 Oktober 2023Jangan ketinggalan, tonton lewat link streaming French Open 2023 ini. Baca lebih lajut ⮕

Jadwal Liga Europa 2023/2024 Hari Ini, Kamis 26 Oktober - Jumat 27 Oktober 2023Jadwal Liga Europa 2023/2024 hari ini, Kamis 26 Oktober - Jumat 27 Oktober 2023. Kompetisi akan mulai memasuki matchday 3. Artinya, setiap tim harus memberikan permainan terbaik untuk menjaga asa lolos. Baca lebih lajut ⮕

Jadwal 16 Besar French Open 2023 Hari Ini, Kamis 26 Oktober 2023Jadwal turnamen bulu tangkis French Open 2023 pada Kamis, 26 Oktober 2023 hari ini memasuki babak 16 besar. Ada 11 wakil pebulutangkis Indonesia yang akan berlaga pada babak 16 besar Prancis Terbuka 2023. Baca lebih lajut ⮕