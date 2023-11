Elkan Baggott Diyakini Bela Timnas Indonesia Lawan Irak Usai Cetak Sejarah di Liga Inggris, Badai Cedera Berkurang

Menghitung Hari! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia Melawan Irak di Tengah Badai Cedera Pasukan Shin Tae-yong Axel Tuanzebe menjadi pilihan utama dalam pertandingan tersebut, bermain selama 90 menit penuh. Namun, pada menit ke-60, Elkan Baggott akhirnya diberi kesempatan untuk beraksi, menggantikan Cameron Burgess dalam situasi dimana Fulham unggul 2-0.

Sayangnya, Fulham berhasil memperlebar keunggulan mereka menjadi 3-0 pada menit ke-77 ketika Tom Cairney mencetak gol. Meskipun begitu, dua menit setelahnya, Elkan Baggott memberikan harapan bagi Ipswich Town dengan sundulan indahnya.

Diawali dari sebuah diskusi dengan Axel Tuanzebe, Baggott yang berada di tiang jauh berhasil menanduk bola hasil umpan Jack Taylor dari tendangan pojok, mengubah kedudukan menjadi 1-3. Meskipun Elkan Baggott menciptakan momen indah tersebut, sayangnya gol tersebut tidak cukup untuk membawa Ipswich Town melaju ke babak 8 besar Piala

Meski begitu, kehadiran Elkan Baggott dalam pertandingan ini tetap menjadi cerita menarik dan penuh semangat bagi para penggemar sepak bola Indonesia.

