Eksponen Adalah Bilangan Pangkat, Ini Bentuk, Contoh, dan Sifat-Sifatnya

Aturan-aturan eksponen membantu dalam menyederhanakan ekspresi matematika yang melibatkan perkalian, pembagian, atau penjumlahan dengan eksponen. Aturan ini termasuk aturan penggabungan ketika basisnya sama dan aturan penjumlahan atau pengurangan eksponen.

Dia adalah Ananda Hafidh Rifai, siswa kelas 3 IPA 6, SMA Negeri 4 Solo. Hafid berhasil mendapatkan nilai sempurna yakni 100 pada mata pelajaran yang diujikan yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, serta peminatan Fisika.

Lalu, dalam bidang keuangan, eksponen digunakan untuk memodelkan pertumbuhan investasi, perhitungan bunga yang terus bertambah dari suatu jumlah uang, serta dalam formula matematika seperti rumus bunga majemuk. Di bidang ekonomi, eksponen juga diterapkan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, atau perubahan nilai tukar mata uang.

Di dalam ranah matematika, eksponen memiliki beragam bentuk yang sering ditemui dalam penghitungan matematis, memungkinkan penyajian yang lebih singkat dan lebih mudah dimengerti. Ketika eksponen terlibat dalam operasi matematika, sifat-sifatnya berubah dan memberikan dimensi baru dalam proses perhitungan.

Contoh yang sederhana dari konsep ini adalah 2^3, yang artinya 2 dipangkatkan dengan eksponen 3. Ini menunjukkan operasi matematika di mana bilangan 2 dikalikan dengan dirinya sendiri tiga kali.Eksponen ini menunjukkan bahwa bilangan 3 dipangkatkan dengan eksponen 4. Artinya, (3)4 sama dengan 3 × 3 × 3 × 3=81. Bilangan 3 dipangkatkan empat kali.Dalam notasi ini, bilangan 5 dipangkatkan dengan eksponen 2. Oleh karena itu, (5)2 sama dengan 5 × 5=25.

