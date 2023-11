Eksplorasi Kreatif Denny Wirawan Olah Batik Kudus dalam Koleksi Sandyakala Smara

Karya yang mengangkat Batik Kudus dalam format ready-to-wear deluxe dan ready-to-wear premium ini, telah dipaparkan di kota Kudus. Denny Wirawan pun kemudian membawanya ke Jakarta, untuk publik nasional yang lebih luas.

Di antara koleksi terdapat juga pilihan outerwear ala gaun cocktail berhiaskan Batik Kudus yang motifnya dibuat cantik dan bold. Siluet rancangan yang berunsur A-line, membuat gaun-gaun bagaikan kanvas yang memaparkan motif-motif flora dan unggas yang lugas dan dibuat simetri.

Garis pinggang sangat ketat, diimbangi dengan jubah-jubah Batik yang bermotif floral besar. Siluet bahu ada yang dibuat tegas dan dominan, memberi kesan kokoh dan extravaganza. "Koleksi Sandyakala Smara ini saya persembahkan sebagai bentuk dedikasi untuk menggali lebih dalam lagi potensi-potensi yang ada pada motif Batik Kudus yang belum tereksplorasi, setelah sebelumnya hadir koleksi Pasar Malam, Padma, dan Wedari," tutup Denny Wirawan.

Lebih jauh Denny Wirawan berkata bahwa potongan-potongan mode dalam LANGKAH menggunakan beberapa kain bali."Songket," sebutnya."Lalu, geringsing yang notabene (merupakan kain yang) dibuat suku tertua di Bali. Ada endek juga."

