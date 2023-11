Ekonomi Digital ASEAN Diramal Sentuh Rp 3,4 Kuadriliun di 2023

Laporan tahunan ini menganalisis lima sektor utama ekonomi digital di Asia Tenggara – e-commerce, perjalanan, makanan dan transportasi, media online, dan layanan keuangan digital. kemajuan itu didorong oleh perusahaan-perusahaan yang mengalihkan fokus dari “pertumbuhan dengan segala cara” menjadi profitabilitas, dalam upaya membangun bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

"Perekonomian digital di Asia Tenggara benar-benar berada di tengah perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal profitabilitas. Sekarang ada fokus besar pada pendapatan dan monetisasi berkualitas tinggi, yang, sejujurnya, sangat sehat," ungkap Fock Wai Hoong, kepala Asia Tenggara di Temasek.

2 dari 3 halamanE-Commerce Mendorong PertumbuhanLaporan e-Economy menyoroti bisnis online di Asia Tenggara yang beralih dari memperoleh pengguna dengan biaya tinggi, menjadi memperdalam interaksi dengan pelanggan yang sudah ada dalam upaya mengarahkan fokus ke profitabilitas.

Laporan tersebut mencatat bahwa platform e-commerce di Asia Tenggara lebih fokus untuk melibatkan pengguna bernilai tinggi, meningkatkan ukuran transaksi, serta mencari sumber pendapatan seperti iklan dan layanan pengiriman untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Ketika konsumen tidak memiliki rekening bank dan usaha kecil berpartisipasi dalam ekonomi digital, permintaan konsumen telah mendorong pinjaman digital – yang menurut laporan tersebut menyumbang sebagian besar pendapatan layanan keuangan digital senilai USD 30 miliar.

