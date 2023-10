Ekonomi AS Tumbuh Solid, The Fed Tetap Naikkan Suku Bunga ?

Chief Economist BCA David Sumual mengatakan The Fed diprediksi akan menaikkan suku bunga meski data pertumbuhan ekonomi AS masih kuat.

Sedangkan menurut Chandra Dwi Pranata Tim Riset CNBC Indonesia, meski ada kemungkinan The Fed tetap menahan suku bunga dalam FOMC nanti. Namun tak menampik jika The Fed akan ada peluang menaikkan suku bunga, setidaknya di akhir tahun nanti.

Selengkapnya, saksikan dialog Safrina Nasution bersama Chief Economist BCA David Sumual dan Chandra Dwi Pranata Tim Riset CNBC Indonesia dalam segmen Market Focus di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Jumat (27/10/2023). headtopics.com

