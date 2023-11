Duo Dancer Rowi, Kisah Inspiratif dari Kolaborasi Hingga Cinta dalam Tari

Tak lama setelah itu, mereka memutuskan untuk menggabungkan keahlian mereka dan membentuk Duo Dancer Rowi. Nama"Rowi" diambil dari gabungan nama mereka, Roni dan Tiwi. Dengan mengkombinasikan elemen tari kontemporer dan tradisional, mereka berhasil menciptakan identitas unik dalam setiap penampilan mereka."Kalau seandainya Tiwi lagi gak enakkan aku nanya kamu kenapa. Sebaliknya juga begitu. Ketika kita kerja bareng yang penting komunikasi sih," ujar Roni.

Mereka mengakui bahwa awalnya ada kekhawatiran bahwa hubungan pribadi ini akan mempengaruhi dinamika profesional mereka. Namun, sejauh ini, cinta mereka justru telah memberikan dimensi baru pada karya-karya mereka."Lebih memprioritaskan profesionalitas karena ketika kamu lebih mementingkan perasaan pekerjaan kamu jadi terhambat. Jadi kalau kerja ya harus kerja," kata Tiwi.

Meski demikian, seperti pasangan lainnya, mereka juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perbedaan pendapat dalam kreativitas hingga tekanan dari publik. Namun, dengan komitmen dan kepercayaan satu sama lain, mereka selalu berhasil melewati setiap hambatan. headtopics.com

