Dukungan Yenny Wahid dan Barikade Gus Dur ke Ganjar-Mahfud Dinilai Perkuat Suara Jawa Timur

Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat tiba di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023) - . Wakil Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Jawa Timur, KH RPA Mujahid Ansori, memberikan tanggapannya mengenai dukungan dari Yenny Wahid dan Barisan Kader (Barikade) Gus Dur.

Putri Presiden ke-4 RI, Yenny Wahid, bersama Barisan Kader (Barikade) Gus Dur, telah mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada pemilihan presiden (pilpres) 2024, Jumat (27/10/2023).

Merespons hal tersebut, Mujahid mengatakan bahwa dukungan ini akan memengaruhi suara besar di Jawa Timur. "Dukungan ini pasti pengaruhnya besar karena massanya cukup signifikan di Jawa Timur," kata Mujahid saat merespon dukungan dari Yenny terhadap Ganjar-Mahfud, Jumat (27/10/2023), dikutip dariSementara, Mahfud merupakan putra daerah Madura yang representasinya santri dan nahdliyin. headtopics.com

"Jadi, dukungan ini akan semakin memperkuat Ganjar-Mahfud untuk mendulang suara besar di Jawa Timur."itu, Juru bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Sunanto mengatakan, jika ingin memenangkan Pilpres 2024 wajib memperhatikan tiga provinsi di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Hal itu, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilpres 2023 sebanyak 115,3 dari 204 juta berada di Pulau Jawa. "Kalau mau menang harus menjadi perhatian, perhatian dalam konteks bahwa semua daerah tetap menjadi perhatian Ganjar-Mahfud di dalam ruang dan harapan ke depan." headtopics.com

"Artinya daerah karena jumlah penduduknya besar, ini suara rakyat kan maka semua kandidat akan memikirkan untuk itu. Tidak hanya kami, semua (kandidat) fokus bagaimana memenangkan," kata Sutanto, Jumat (27/10/2023).DKI Jakarta, Jakarta Selatan

