Dukung Prabowo, Nikita Mirzani Heran Pendukung PDIP Tak Suka Gibran Jadi Cawapres

"Gue mikir gitu kalau Mas Gibran ternyata jadi wakil presidennya Ganjar, kayaknya enggak dimasalahin kayak gini deh. Karena Gibran ke Pak PrabowoAktris 37 tahun itu lalu mengingatkan warganet untuk tak perlu takut, sebab pemilihan presiden dipilih oleh masyarakat. Kata dia, tidak ada pengaruh soal siapa yang menjadi cawapres di sini.dia jadi wakil presiden kenapa, pusing banget, jangan pada takut sudah, sudah, nanti kan yang menentukan masyarakat juga kok," tutur Nikita Mirzani.

"Jangan pada ribut, coba sekali-sekali ya pemilihan capres cawapres itu tenang, jangan pada takut kalau memang si Gibran itu anak muda, ya sudah," katanya menyambung. Sebagai informasi, Nikita Mirzani sebelumnya juga sudah mengatakan bahwa pilihannya saat pilpres nanti jatuh pada pasangan Prabowo-Gibran. Alasannya karena dia gemas dengan sang calon pilpres.

